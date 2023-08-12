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Победитель аукциона за свитер Овечкина в Казани выплатит 2,1 млн рублей за лот: «Я покупаю его для шейха из арабского мира»

«Ак Барс» проводил аукцион во время прощального матча Даниса Зарипова.  Стартовая цена была 5 тысяч рублей, а в итоге дошла до отметки 2,1 миллиона.

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