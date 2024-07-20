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  • petrabramovichg
    Любой не обеспеченный и не поддержанный запрет - зло! Это как диктовать Богу свою волю? Издайте закон, чтобы Луна пов...В России могут вв...
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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием на посту президента

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием на посту президента

Лукашенко вступил в должность 20 июля 1994 года.фото: kremlin.ru--> Президент России Владимир Путин отметил большой авторитет своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в честь 30-летия пребывания его во главе государства.

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