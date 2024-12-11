Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию

Победивший на выборах американского президента Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CBS News.
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