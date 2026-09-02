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Чем сердце успокоится: голосуйте за лучшие места на карте Петербурга

Чем сердце успокоится: голосуйте за лучшие места на карте Петербурга

Ищем отдых и покой в большом городе. фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»Думаете, что знаете Петербург как свои пять пальцев? Он все равно найдет, чем вас удивить.

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