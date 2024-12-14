АТОР: слова Мурадяна об абхазском бизнесе вырваны из контекста

Упоминание в средствах массовой информации недавнего высказывания вице-президента ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о том, что якобы целью ограничения турпотока из Российской Федерации в Абхазию является «воспитательная работа» с абхазскими предпринимателями, некорректно и вырвано из контекста, заявила 13 декабря пресс-служба АТОР.