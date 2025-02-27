В СКА сообщили, что еще рассчитывают на Евгения Кузнецова

Последствия сотрясения у игрока оказались серьезнее, чем казалось Форвард петербургского СКА Евгений Кузнецов пропустил второй матч подряд не только из-за ОРВИ, но и из-за последствий сотрясения мозга, которые «оказались серьезнее», сообщили в пресс-службе клуба.