Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым - «Новости России»

ВАШИНГТОН, 21 янв – . Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу о встрече в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым и переговорах с руководителями внешнеполитических ведомств европейских стран в Берлине, сообщил госдепартамент.