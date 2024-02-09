«Ланцеты» Южной группировки войск уничтожили две скрытых гаубицы М-777 ВСУ

Расчет разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Зала» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» Южной группировки войск уничтожил два замаскированных орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) — гаубицы М-777 американского производства и орудие Д-30.
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