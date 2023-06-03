InfoBrics: Киев терактами пытается замаскировать неспособность ВСУ перейти в наступление

mil.gov.ua | Міністерство оборони України Президент Украины Владимир Зеленский пытается замаскировать неспособность ВСУ перейти в контрнаступление с помощью террористических актов.
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