Красная икра за год подорожала на 23 процента

Число покупок натуральной икры в Новосибирске снижается, а имитированной – растет. После закономерного пика розничных цен на красную икру под Новый год, сезонный ценовой фактор сгладился, стоимость возвращается к равновесным значениям.
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