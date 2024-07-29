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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кутицкий о старте «Динамо»: «Прекрасно. Мы всегда в чемпионской гонке» 

– «Динамо» играло с «Локомотивом» (3:1) в экспериментальном составе. Тренерский штаб дал шанс молодым ребятам.

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