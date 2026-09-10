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Царьград

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Казахстан перенял украинские лекала. Где в этой схеме место для русских?

Казахстан перенял украинские лекала. Где в этой схеме место для русских?

В Казахстане произошла история, которая на первый взгляд выглядит парадоксально. Общественницы, выступавшие за межнациональное согласие и против ущемления русского языка, оказались фигурантами уголовных дел.

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