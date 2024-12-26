В России намерены ввести период охлаждения при оформлении потребительского кредита

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, касающийся введения периода охлаждения для заемщиков по потребительским кредитам.
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