Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский будет доказывать легитимность жестокостью

Бывший депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник рассказал, что после истечения президентских полномочий 20 мая Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жестокостью.
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