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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»

– «Спартак» – самая яркая команда первой части сезона? – Это все эмоции. Безусловно, победы в конце сезона впечатляют.

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