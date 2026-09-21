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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич об уходе Швагирева из «Матч ТВ»: «Он сказал, что не заслуживает оказываться на скамейке без объяснения причин. Его позиция мне близка»

Президент ФК «Матч ТВ» Константин Генич высказался об уходе голкипера Максима Швагирева. «В 8:45 я увидел стартовый состав, в 10:00 Швага покинул командный чат.

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