БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эмираты работают над проектом транспортного коридора к побережью Сирии

Эмираты работают над проектом транспортного коридора к побережью Сирии

Абу-Даби и Дамаск разрабатывают проект торгового маршрута, призванного связать морские порты Сирии с Ираком и с государствами Персидского залива, что свидетельствует о растущем стремлении ОАЭ поддержать правительство в Дамаске после падения режима Башара Асада.

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