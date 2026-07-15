Эмираты работают над проектом транспортного коридора к побережью Сирии

Абу-Даби и Дамаск разрабатывают проект торгового маршрута, призванного связать морские порты Сирии с Ираком и с государствами Персидского залива, что свидетельствует о растущем стремлении ОАЭ поддержать правительство в Дамаске после падения режима Башара Асада.