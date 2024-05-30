Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У Авдеевки артиллеристы выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ

У Авдеевки артиллеристы выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ

На Авдеевском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ, рассредоточенной в лесополосе.

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