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Царьград

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Гергиев увеличит количество мест в Большом театре до 6 тыс.

Гергиев увеличит количество мест в Большом театре до 6 тыс.

Дирижер Валерий Гергиев планирует увеличить число мест в Большом театре с 2,5 тыс. до 6 тыс. По примеру Мариинского театра, который ранее расширил аудиторию, Большой ожидает существенное обновление для приема большего числа зрителей.

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