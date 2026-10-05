В Северном округе стало на 67 шлагбаумов больше

Борьба за парковочные места под окнами наконец-то становится проще. Жители САО активно пользуются городской программой по установке шлагбаумов, и только за последнее время в округе появилось 67 новых заграждений.
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