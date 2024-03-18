На горных вершинах Крыма развернули триколор

В честь празднования 10-ой годовщины вхождения Крыма в состав России сотрудники крымского МЧС в лице работников спасательного отряда «Крым СПАС» подняли российские флаги, совершив восхождение на гору Сокол в районе Судака, а также на вершину и северный склон горы Ай-Петри.
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