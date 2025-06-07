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Донецкая группа новостей

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Управляющие компании с первого квартала нового года будут отчитываться...

Управляющие компании с первого квартала нового года будут отчитываться...

Управляющие компании с первого квартала нового года будут отчитываться по единой форме, уст [.] Управляющие компании с первого квартала нового года будут отчитываться по единой форме, установленной Минстроем.

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