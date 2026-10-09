Зеленский обнаружил, что никому не нужен, и обиделся на Трампа (ВИДЕО)

Зеленский наращивает градус критики Трампа и его решения снять санкции с российского дизеля. Он назвал «слабым» это решение президента США, которое, по его словам, даст много денег Путину.
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