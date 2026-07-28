С задолжавших по алиментам россиян начали активнее выбивать долги

По итогам первого полугодия Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала с задолжавших по алиментам россиян 53,3 миллиарда рублей, что на 17 процентов (7,8 миллиарда рублей) больше, чем годом ранее.
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