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Жителям Пензы расскажут о воздействии стресса на ход заболеваний

Об этом сообщили в группе «Пензенская область – территория здоровья» в социальной сети «ВКонтакте». 22 декабря планируется прямой эфир с участием медицинского психолога и руководителя ПОО «Круг доверия» Натальей Маньченковой.

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