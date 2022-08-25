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Белоусов: Ядерные возможности США выходят за рамки ДСНВ-3

Ядерные возможности Соединенных Штатов выходят за рамки Договора о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, заявил заместитель руководителя российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

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