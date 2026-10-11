Историк Гавришко назвала реакцию Киева на переговоры в США игрой в жертву

Историк Марта Гавришко назвала реакцию Киева на неудачные переговоры в США игрой в жертву. «Судя по всему, новость была настолько шокирующей, что у них чуть не случился коллективный инфаркт.
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