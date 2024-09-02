В МАГАТЭ объяснили, почему не могут назвать тех, кто атакует Курскую АЭС

КУРСК, 2 сентября, ФедералПресс. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) избегает указания на виновных в атаках на Курскую АЭС, так как стремится самостоятельно расследовать случаи, связанные с ядерной безопасностью.
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