К Новому году на международной выставке-форуме «Россия» откроется павильон Министерства обороны РФ

Посетителям разных возрастов представится возможность ознакомиться с деятельностью Минобороны России, а также попробовать себя в различных военных специальностях и, возможно, определиться и с выбором своей будущей профессии.
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