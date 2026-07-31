Юная россиянка Кристина Лютова и Диана Шнайдер вышли в полуфиналы престижных турниров WTA

Российский теннис продолжает радовать поклонников спорта новыми талантами. В последних матчах сразу две представительницы России — 16-летняя Кристина Лютова и 22-летняя Диана Шнайдер — пробились в полуфиналы престижных турниров WTA, демонстрируя зрелую игру и волю к победе.
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