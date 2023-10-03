Экономист предложил вариант пенсионных накоплений для безбедной старости

Чтобы пенсионные выплаты обеспечили безбедную старость, следует выбрать стратегию, в основе которой две пенсии — страховая и накопительная, рассказал 3 октября руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников.