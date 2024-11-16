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Меркурис: администрация Трампа намерена закрыть «неудачный украинский проект»

Меркурис: администрация Трампа намерена закрыть «неудачный украинский проект»

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена закрыть «неудачный украинский проект», который не оправдал американских ожиданий, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

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