Эксперт Волкова: единый QR-код упростит оплату, но с ним не всегда есть кэшбэк

С 1 сентября 2026 года в России начинается поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Нововведение призвано избавить покупателей от ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими кодами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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