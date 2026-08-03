Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

Эксперт Волкова: единый QR-код упростит оплату, но с ним не всегда есть кэшбэк

Эксперт Волкова: единый QR-код упростит оплату, но с ним не всегда есть кэшбэк

С 1 сентября 2026 года в России начинается поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Нововведение призвано избавить покупателей от ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими кодами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии