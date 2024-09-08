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"Поющие мосты" в Петербурге посвятили Дню памяти жертв блокады Ленинграда

"Поющие мосты" в Петербурге посвятили Дню памяти жертв блокады Ленинграда

скриншот видео Сотни жителей и гостей Санкт-Петербурга собрались на набережной у Дворцового моста, который ночью 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, развели под музыкальные фрагменты военных лет.

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