Военный суд рассмотрит дело экс-главы ФБК

Дело экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) поступило во 2-й Западный окружной военный суд.