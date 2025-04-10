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Военный суд рассмотрит дело экс-главы ФБК

Военный суд рассмотрит дело экс-главы ФБК

Дело экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

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