"Россия нам не враг": на улицах Италии появились сотни пророссийских постеров

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press На улицах городов Италии появились сотни рекламных щитов с изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов и лозунгом "Россия нам не враг", передает CNN 13 сентября.
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