Путин и Уиткофф не обсуждали Иран во время встречи в Петербурге — Песков

Иранская тема не обсуждалась на встрече спецпосланника по Ближнему Востоку президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, сообщил 16 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков агентству IRNA.
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