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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Субботник - прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться на открытом воздухе в весенн...

Субботник - прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться на открытом воздухе в весенн...

Союз молодёжи Первомайского района г.Бобруйска присоединилась к РЕСПУБЛИКАНСКОМУ СУББОТНИКУ ????´Субботник - прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться на открытом воздухе в весенний солнечный день!☀ ????Волонтеры ОО ´БРСМ´ ´Доброе сердце´ механико-технологическического колледжей совместно с первым секретар .

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