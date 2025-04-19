Субботник - прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться на открытом воздухе в весенн...

Союз молодёжи Первомайского района г.Бобруйска присоединилась к РЕСПУБЛИКАНСКОМУ СУББОТНИКУ ????´Субботник - прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться на открытом воздухе в весенний солнечный день!☀ ????Волонтеры ОО ´БРСМ´ ´Доброе сердце´ механико-технологическического колледжей совместно с первым секретар .