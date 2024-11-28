https://dzen.ru/video/watch/67471129bd3cbe306ec3f92f Всем кто только начинает разбираться и для всех кто хочет иметь ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ рекомендую начать с этого видео.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
https://dzen.ru/video/watch/67471129bd3cbe306ec3f92f Всем кто только начинает разбираться и для всех кто хочет иметь ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ рекомендую начать с этого видео.
Свежие комментарии