В Хабаровске со второго раза осудили иностранца за сбыт запрещенных веществ

Иностранец, которого сначала оправдали, всё-таки отправится за решётку: Хабаровский краевой суд по итогам повторного рассмотрения дела признал его виновным в попытке продать почти два килограмма наркотиков.
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