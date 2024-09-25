БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВОЙНА РАССЕЛА БЕНТЛИ. "ТЕХАС" МНОГО РАЗ ЧУДОМ ВЫЖИВАЛ НА ФРОНТЕ, НО ПОГИБ В ТЫЛУ ОТ СВОИХ

ВОЙНА РАССЕЛА БЕНТЛИ. "ТЕХАС" МНОГО РАЗ ЧУДОМ ВЫЖИВАЛ НА ФРОНТЕ, НО ПОГИБ В ТЫЛУ ОТ СВОИХ

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Следственный комитет России предъявил обвинения четверым российским военнослужащим в убийстве известного ополченца Донбасса американского добровольца Рассела Бентли с позывным "Техас".

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Комментарии
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виталий панов
Так кто эти мрази,которые мизинца не достойны Рассела Бентли?Вечная слава Расселу Бентли!
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