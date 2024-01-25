Сенатор Круз: Хейли покинет президентскую гонку после праймериз в Южной Каролине

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что борьба за выдвижение на пост президента США от Республиканской партии фактически завершится после праймериз в Южной Каролине, где победит Дональд Трамп, а его соперница Никки Хейли будет вынуждена покинуть гонку.
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