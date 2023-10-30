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Закон и Порядок

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  • Странник
    вы правы тут вопрос не только к охране и, но и проходившим мимо, котоырм пофиг......хотя охрану я больше понимаю, так...Подростки избили ...
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  • карюкалов вячеслав
    Априори.Русская армия — с...

Пригожин опять жив! Интервью госизданию бойца "Вагнера". Позывной "Музыкант"

Пригожин опять жив! Интервью госизданию бойца "Вагнера". Позывной "Музыкант"

Нет, в кулуарах об этом, конечно, говорили. Но высказаться с уверенностью и публично о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все-таки жив, решилась только хакерская группа KillNet — та самая, что взломала американскую военную компанию, производящую «Хаймерсы» и укравшая данные 10 тыс.

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