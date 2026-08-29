Эпоха китайских клонов: как копирование привело автопром к новому партнерству

Когда я впервые увидел фотографии, на которых инженеры General Motors разбирают рядом два автомобиля, то подумал, что это какой-то технический эксперимент.
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