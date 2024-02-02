Politiki.net Удивительные подробности всплывают в деле арестованного пару недель назад именующего себя целым "Главой узбекского землячества" Усмана Бартова.
Новые подробности в деле Усмана Баратова - антироссийская риторика - следствие воздействия внешних сил
Комментарии
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Валерий Дюков
я про этого узбека давно писал куда власть смотрит что в нашей стране какойто узбек закрывает рот местным жителям властям куда это годится, щас поняли весь крик чего было умолченно раньше такие высказывания в нашей Стране а власть не видет и не слышет играют всё в дружбу и братство народов, они хотели после расспада жить отдельно и выгнали Русское население когда всё развалилось после что оставил им Советский Союз полезли кнам на халяву и начали ставить свои права не навидить Русских и готовить уничтожение Страны и Русский народ......
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8 час.
Валерий Дюков
это просто неграмотный узбек жить в нашей Стране и диктовать про Русских их нет я вот Узбек, подумал бы что несёт живёт у нас и понятия даёт тут страна узбеков, усу просто не постижимо такому глупому ушлёпку дать так рот разивать против своей Страны, молчали годами играли всё в братство стран, я понимаю играть можно было в братство дружбу но каждый в своей Стране, везтит торговлю менятся товарами но не жить на чужих землях......
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7 час.
Т
Тамара
Вот простите меня за жёсткость, но для такого контингента нужно возвращать высшую меру наказания. Ведь сколько предателей-хохлов, например, отсидели по 20 лет после ВОВ, а на выходе стали ещё более злобными, но ОЧЕНЬ хорошо маскирующимися под приличных людей. Я в молодости случайно узнала об одном таком, он работал в моей организации слесарем-сантехником. И вид у него внешне был вполне располагающим. Но всегда был тихим и "одиноким".
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5 час.
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