Новые подробности в деле Усмана Баратова - антироссийская риторика - следствие воздействия внешних сил

Валерий Дюков я про этого узбека давно писал куда власть смотрит что в нашей стране какойто узбек закрывает рот местным жителям властям куда это годится, щас поняли весь крик чего было умолченно раньше такие высказывания в нашей Стране а власть не видет и не слышет играют всё в дружбу и братство народов, они хотели после расспада жить отдельно и выгнали Русское население когда всё развалилось после что оставил им Советский Союз полезли кнам на халяву и начали ставить свои права не навидить Русских и готовить уничтожение Страны и Русский народ......

Валерий Дюков это просто неграмотный узбек жить в нашей Стране и диктовать про Русских их нет я вот Узбек, подумал бы что несёт живёт у нас и понятия даёт тут страна узбеков, усу просто не постижимо такому глупому ушлёпку дать так рот разивать против своей Страны, молчали годами играли всё в братство стран, я понимаю играть можно было в братство дружбу но каждый в своей Стране, везтит торговлю менятся товарами но не жить на чужих землях......