Экономист Балынин: после увольнения больничный тоже положен

Получение больничного доступно не только работающим гражданам, но и тем, кто недавно потерял работу. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью изданию aif.
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