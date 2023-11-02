Израиль разорвал все контакты с сектором Газа

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ночь на пятницу, 3 ноября, сообщила, что военно-политический кабинет министров страны принял решение разорвать все контакты с сектором Газа, включая депортацию палестинских рабочих и прекащение финансирования через Палестинскую национальную администрацию, – передают израильские СМИ.