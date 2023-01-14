Автоинспекторы Кабардино-Балкарии провели профилактическое мероприятие «Азбука безопасности»

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» провели профилактическое мероприятие под названием «Азбука безопасности» с учащимися третьих классов МКОУ СОШ № 10 г.
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