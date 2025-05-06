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Британский суд приостановил взыскание с РФ $207 млн в пользу "Крымэнерго"

Британский суд приостановил взыскание с РФ $207 млн в пользу "Крымэнерго"

Высокий суд Лондона согласился с требованием российской стороны и временно приостановил исполнение в Соединённом Королевстве решения Гаагского арбитража о взыскании с РФ $207,8 млн в пользу украинского АО "ДТЭК Крымэнерго".

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