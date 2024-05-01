Василий Прозоров: Паспорт России для ее ненавистников. Стоит ли?

24 апреля Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мужчинам от 18 до 60 лет не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях страны.
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